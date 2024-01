La France dans l'attente d'un nouveau Premier ministre

Le président Emmanuel Macron doit annoncer mardi le nom du nouveau Premier ministre français, au lendemain de la démission d'Elisabeth Borne après 20 mois à la tête du gouvernement.

Le jeune et populaire ministre de l'Education Gabriel Attal fait figure de grand favori pour entrer à Matignon et tenter d'insuffler une nouvelle dynamique au second quinquennat du chef de l'Etat.