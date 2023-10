La France lance une nouvelle campagne vaccinale contre le Covid-19

Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19, ciblée sur les populations les plus à risque, a démarré lundi en France, le gouvernement ayant décidé de l'avancer pour faire face à la reprise épidémique.

Face à cette situation, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) a recommandé mi-septembre "l'accès au rappel vaccinal dès que possible" pour les plus à risque.

La vague estivale est "encore en phase de plateau probablement, ou de croissance", a ainsi jugé le virologue Bruno Lina, un membre du Covars, alertant aussi sur un "taux d'incidence chez les personnes âgées en augmentation dans certaines régions".

Et, vu que "l'année dernière, la première vague de circulation, en octobre, a été suivie d'une deuxième en décembre-janvier, il faut s'attendre de nouveau à une reprise épidémique pendant la période hivernale", a-t-il prévenu.