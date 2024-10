La gendarmerie reporte le paiement de certains loyers en raison de difficultés financières

Le ministère a donc dû "faire des choix" et a décidé de "prioriser pour les semaines à venir les dépenses liées à l'activité opérationnelle", par exemple le carburant. Le paiement des loyers de septembre, octobre et novembre a été "reporté à décembre".

Un manque à gagner de plus de 100.000 euros qui pèse sur le budget de la ville. La commune s'est endettée à hauteur de trois millions d'euros pour la construction de nouveaux locaux de gendarmerie en 2012 et devra, malgré les impayés, s'acquitter du remboursement annuel de son emprunt à hauteur de 151.762 euros.

"On a reçu un mail du 25 septembre des Affaires immobilières de la gendarmerie nationale, avec l'objet +Mise en pause des loyers+. C'est burlesque ! C'est la gendarmerie ou la police qui expulse ceux qui ne paient pas leur loyer. Et, quand on a un PV de la part de la gendarmerie, on ne peut pas dire qu'on ne va pas payer", a-t-il dit à l'AFP.

Président de l'Association des maires de France des Pyrénées-Orientales et maire de Sainte-Marie-la-Mer, Edmond Jorda a dénoncé une "double peine".

"Les communes assurent déjà la trésorerie de l'État en portant les emprunts de construction des gendarmeries. Et il faudrait en plus avancer encore de la trésorerie pour palier au non-versement des loyers ?".

L'AMF demande que les loyers impayés soient avancés par les directions départementales des finances publiques, a précisé M. Jorda.

Le report de paiement "ne concerne pas les +petits+ bailleurs, les particuliers et les plus petites collectivités", ni celles d'Outre-mer, assure le ministère. "Seuls les bailleurs dont la trésorerie est en mesure de supporter ces retards" sont concernés, a-t-il ajouté, précisant avoir demandé aux autorités locales, notamment les préfets de zone, de "réagir immédiatement dès qu'un problème survenait pour un bailleur fragile".