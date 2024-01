La grève de 72h sur le rail fin janvier est annulée, selon la CGSP

"La CGSP Cheminots suspend son plan d'action prévu pour fin janvier et accepte l'initiative visant à rétablir les bases d'un vrai dialogue social", souligne l'organisation syndicale par voie de communiqué.

La CGSP Cheminots et la direction des Chemins de fer belges ont convenu de s'asseoir à la table des discussions, au cours des prochaines semaines, en vue d'aborder la concertation sur les points litigieux. Les points d'achoppement entre syndicat et direction portaient sur le bien-être du personnel, l'emploi, le recrutement statutaire et un service de qualité "aussi viable pour les passagers".