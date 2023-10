La grève se poursuit mardi à l'Onem de La Louvière

Les travailleurs de l'Onem de La Louvière sont entrés mardi dans leur deuxième jour de grève et de blocage du site, a indiqué la CGSP. Les raisons du mouvement de grogne trouvent leur origine dans la crainte engendrée par la réorganisation des services de l'Onem annoncée, assortie, selon la CGSP, de la non-reconduction d'un millier d'emplois. Quelque 2.400 personnes travaillent actuellement à l'Onem.

Dans une réaction à l'agence Belga, l'Onem avait démenti, lundi, tout licenciement, évoquant seulement "une centralisation et un recentrage de certains employés". Les personnes partant à la retraite, soit 1.000 personnes au cours des 5 prochaines années, seront remplacées "autant que possible", avait ajouté l'Onem.

"Nous n'avons pas pu voir la direction lundi", a indiqué Calogero Morina (CGSP). "Notre mouvement continue donc. Il faut savoir lire entre les lignes dans ce que l'Onem explique. On n'évoque certes pas 1.000 licenciements. L'Onem indique qu'il reconduira autant de postes qu'il peut en fonction du budget." Les revendications syndicales portent sur des négociations claires et la conservation de l'outil et du contact humain avec les allocataires.