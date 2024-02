La grève SNCF se poursuit en ce samedi de chassé-croisé

Ce week-end voit les premiers retours de la zone C (Paris, Montpellier et Toulouse) mais aussi les départs de la zone A (Lyon, Bordeaux, Dijon...).

La grève des contrôleurs de la SNCF se poursuit samedi en plein chassé-croisé des vacances d'hiver et avec seulement un TGV sur deux en circulation, affectant au total 150.000 voyageurs.

La circulation des trains est "fortement perturbée" depuis jeudi 20H00 et jusqu'à lundi 08H00, a prévenu la SNCF.

La priorité a été donnée aux liaisons vers les stations de ski des Alpes, où les trains étaient complets dans les deux sens, selon la compagnie.

C'est là que se concentrait le trafic ce weekend: sur les routes, la circulation a aussi été très difficile samedi en Auvergne-Rhône-Alpes.

L'A43 entre l'Isère et la Savoie était particulièrement concernée tout au long de la journée, et encore très encombrée vers 17H00 entre Chambéry et Albertville, mais aussi dans l'après-midi l'A86 en région parisienne.