La haute couture démarre à Paris, dans un contexte assombri par les émeutes

Après des défilés hommes spectaculaires, place à la haute couture à Paris dans un contexte de tension et d'émeutes qui fait planer une ombre sur ce temps fort de la mode et a conduit Celine à annuler un défilé prévu dimanche soir.

Evoquant "l'évolution incertaine de ces troubles d'une grande gravité", le créateur Hedi Slimane a jugé samedi qu'un "défilé de mode dans Paris, alors que la France et sa capitale sont ainsi endeuillés et meurtris" était "inconsidéré et totalement déplacé".