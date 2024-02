La maison Bocuse et l'esprit de "Monsieur Paul"

Et le "menu du centenaire" (370 euros par convive) conçu pour célébrer l'installation des grands parents du chef célébrissime à Pont de Collonges, en 1924, mixe le présent et le passé, avec "des plats d'anthologie" comme la volaille de Bresse entière cuite dans une vessie de porc et des créations récentes, à l'instar des quenelles de homard sauce champagne.

Devant l'auberge rénovée surplombée d'un coq doré, une statue de bronze et une "fresque des grands chefs" honorent Paul Bocuse mais à l'intérieur, le rythme en cuisine a été repensé et la carte revue aux goûts du jour.

"Ca n'a pas été simple d'aller dans la nouveauté tout en gardant les codes", confie le chef pâtissier Benoît Charvet, recruté en 2019, après le décès du fondateur de la Nouvelle cuisine qui régenta sa maison jusqu'à son dernier souffle et règne encore dans les esprits.

Parmi les codes "essentiels", le traditionnel chariot à dessert. Du côté des nouveautés: des "desserts plus contemporains avec beaucoup plus de légèreté, moins sucrés et moins gras", "plus esthétiques" et avec "des portions un peu plus petites", selon le chef pâtissier âgé de 41 ans.

"Chaque fois qu'il faut une création, on pense toujours +Qu'est-ce qu'aurait dit Monsieur Paul ?+... On travaille tous comme ça, dans cet esprit là", souligne Vincent Le Roux, directeur général et époux de la petite-fille du chef étoilé décédé le 20 janvier 2018 à l'âge de 91 ans.