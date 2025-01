La mémoire "assez précise" de Monique Olivier permettra-t-elle de retrouver une femme disparue depuis 1993? "C'est possible"

Partager:

Depuis trois jours, Monique Olivier est dans l'Orne, en France, pour retrouver le corps de Lydie Logé, disparue en 1993. Alors que Monique Olivier avait avoué être impliquée dans sa disparition, celle-ci aurait donné des "précisions" sur l'endroit où se trouverait Lydie Logé.

La "mémoire assez précise" de Monique Olivier va-t-elle permettre de retrouver le corps de Lydie Logé, comme l'espère son avocat ? 31 ans après la disparition de cette femme, que Michel Fourniret est soupçonné d'avoir tuée, son ex-épouse se trouvait jeudi dans l'Orne pour un troisième jour de recherches. "On a des éléments qui nous permettent d'être optimistes", a déclaré à des journalistes Me Richard Delgenes, devant la gendarmerie d'Argentan où sa cliente a été interrogée dans la matinée. À lire aussi Monique Olivier participe "activement" aux fouilles pour retrouver le corps d'une femme disparue en 1993 "J'avais peu d'espoir parce que 30 ans plus tard, c'est difficile, mais compte tenu de la participation de Mme Olivier, aujourd'hui, je me dis que c'est possible de retrouver le corps de Lydie Logé", a-t-il ajouté. Mme Olivier a donné des précisions

L'ex-épouse de Michel Fourniret est repartie en début d'après-midi pour une destination inconnue, dans un convoi formé de plusieurs fourgons de la gendarmerie, selon des journalistes de l'AFP sur place."Sur l'endroit où peut se trouver le corps de Lydie Logé, on n'a pas l'endroit en tant que tel, (...) mais Mme Olivier a donné des précisions", a ajouté Me Delgenes. "Compte tenu de l'endroit décrit, je pense qu'on peut trouver le corps de la victime". AFP vidéo "Ce matin, c'est le troisième jour de déplacement ici dans l'Orne pour essayer de retrouver le corps de Lydie Logé et l'objectif de ce matin, c'était de mettre dans des procès-verbaux (...) toutes les dépositions de Monique Olivier et le résultat des investigations qui avaient été faites jusqu'à présent", a expliqué Me Delgenes. Depuis mardi, Monique Olivier, 76 ans, a été emmenée sur différents lieux du Calvados et de l'Orne, ainsi qu'au domicile de Lydie Logé à l'époque des faits à Saint-Christophe-le-Jajolet (Orne). Une mémoire assez précise