La mer Méditerranée égale ses records de température de 2023

Le 11 août, la température médiane quotidienne de la surface de la mer Méditerranée a atteint 28,67°C, proche du record de 28,71°C mesuré le 24 juillet 2023, a indiqué Justino Martinez, chercheur de l'Institut des sciences de la mer (ICM) de Barcelone et de l'institut catalan ICATMAR.

"Depuis 2022, les températures de surface sont élevées sur une longue période de façon anormale, même quand on prend en compte le contexte du changement climatique", a-t-il ajouté.

Pour la deuxième année consécutive, les eaux du bassin méditerranéen, l'un des "points chauds" du réchauffement climatique, sont ainsi plus chaudes que la médiane de 28,25°C mesurée le 23 août 2003, le précédent record qui avait tenu vingt ans.

Le niveau de 2023 est toutefois atteint "plus de quinze jours plus tard et habituellement les températures de surface baissent à partir de la fin août", tempère le scientifique.

Localement des eaux à plus de 30°C ont ainsi été relevées depuis début août, notamment sur une bouée au large de Monaco et une autre en Corse ou encore près de Valence en Espagne.