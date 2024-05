La mobilisation du monde éducatif contre le "choc des savoirs" perdure

Partager:

La mobilisation contre la réforme du "choc des savoirs" s'inscrit dans la durée: enseignants, parents et élèves manifesteront samedi à Paris et dans plusieurs villes en France pour demander l'abandon de l'une de ses mesures les plus controversées, l'instauration de groupes de niveau au collège. Le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, SUD Education, la CGT éduc’action et la FNEC-FP FO, le Sgen-CFDT, Unsa-éducation, la FCPE, et des syndicats lycéens appellent "celles et ceux qui se retrouvent dans le projet d’une école publique, laïque et émancipatrice à manifester pour l'école publique et pour dire non au +choc des savoirs+", selon un communiqué commun.

A Paris, un cortège s'élancera de la place de la Sorbonne à 13H00 en direction de la place de la Bastille. Annoncée par le Premier ministre Gabriel Attal lors de son passage rue de Grenelle, la réforme dite du "choc des savoirs" est une kyrielle de mesures censées élever le niveau des élèves. L'une d'elles est particulièrement contestée par une très large partie du monde éducatif: l'instauration de groupes de niveau, en français et en mathématiques au collège.

La ministre de l'Education nationale Nicole Belloubet préfère parler de "groupes de besoins". Les textes officiels donnent une certaine souplesse à chaque établissement pour les mettre en oeuvre. Les "groupes" entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2024 pour les classes de sixième et de cinquième, et à partir de la rentrée scolaire 2025 pour les classes de quatrième et de troisième. "Nous avons l'ambition de réussir une grande mobilisation samedi car l'arc rassemblé est très large", explique Benoît Teste, secrétaire général de la FSU. "Il y a urgence, car l'école est à un point de bascule, le remède qu'on lui applique l'affaiblit plutôt que de résoudre les problèmes."