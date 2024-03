La nouvelle ASBL "DentalFLUX" prévoit de rendre plus équitable l'accès aux soins dentaires

"Notre mission est d'offrir un accès aux soins dentaires aux personnes les plus démunies, celles souvent oubliées ou mises de côté par les systèmes de soins traditionnels", a-t-elle appuyé. Pour mener à bien son projet, DentalFlux collaborera pour commencer avec trois associations bruxelloises, parmi lesquelles DoucheFLUX. Les membres de l'ASBL entendent ainsi s'attaquer aux "barrières sociales, financières, administratives, et symboliques qui entravent l'accès aux soins dentaires pour les publics les plus précaires".

Le projet s'inscrit dans les objectifs du Plan social Santé intégré (PSSI) régional, en offrant une réponse concrète à la problématique du non-recours aux soins de santé par des populations "souvent invisibilisées". Au travers d'une approche de proximité, qui combine l'utilisation d'un dispositif mobile, un accompagnement social adapté et une simplification des démarches administratives, DentalFlux souhaite "réduire directement les inégalités de santé en proposant des prestations ciblées auprès des groupes en situation de fragilité".

Les dentistes impliqués dans l'ASBL iront donc vers celles et ceux qui ne vont pas demander de l'assistance en temps normal. "Offrir des soins sans conditions, à l'endroit et au moment où ils sont nécessaires, tout en mettant l'accent sur la prévention et l'accompagnement, tel est le but de DentalFlux", a conclu l'ASBL.