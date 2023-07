La persévérance a payé: Céline vérifie un ticket de loterie deux semaines plus tard et découvre... qu'elle est devenue millionnaire

Nos confrères de la Voix du Nord nous rapportent un heureux hasard qui s'est déroulé à quelques kilomètres de la frontière belge, à Boulogne-Sur-Mer. En effet, l'histoire relatée est celle de Céline (prénom d'emprunt afin de garantir l'anonymat), maman nordiste.

Cette dame est une joueuse régulière de l'EuroMillions et joue toujours les mêmes chiffres dans sa libraire habituelle. Retournée à son quotidien après avoir fait son loisir hebdomadaire, Céline vérifie son ticket, sans y croire, deux semaines plus tard, alors que sa famille et elle sont en balade. Bien lui en a pris.