La Régie des bâtiments transfère le site de l'abbaye de Villers à la Région wallonne

Via une remise symbolique de clés organisée sur place, l'accord donné il y a deux semaines au niveau fédéral et celui intervenu jeudi au sein du Gouvernement wallon ont été confirmés. Le site, dont la propriété restait partagée entre la Régie des bâtiments et la Région wallonne, sera donc réunifié. Il devait l'être en 2013, mais l'arrangement de l'époque n'avait jamais été concrétisé et la Régie des bâtiments n'investissait plus guère sur place. La gestion quotidienne des lieux est en réalité assurée par l'ASBL Abbaye de Villers, via une concession avec les deux niveaux de pouvoir. Cette ASBL, qui s'occupe de l'entretien du site cistercien et assure la promotion touristique, aura désormais la Région wallonne comme seul interlocuteur.

Pour Mathieu Michel, le secrétaire d'État en charge de la Régie des bâtiments, le transfert de propriété permettra de développer une vision plus efficace et à long terme du développement du site. Les 800.000 euros transférés en même temps du Fédéral vers la Région représentent en quelque sorte une obligation de l'ex-propriétaire, qui permettra d'indispensables travaux de sécurisation. S'y ajoutera une provision de 700.000 euros constituée au fil du temps grâce aux recettes de l'ASBL gérant le site, thésaurisée par la Régie des bâtiments mais qui n'avait pas été utilisée.