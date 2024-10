La région Auvergne-Rhône-Alpes épinglée pour sa communication centrée sur Laurent Wauquiez

Repas dispendieux, pratiques "contestables" et manque de transparence: la chambre régionale des comptes est sévère sur les dépenses de communication de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de son ancien président Laurent Wauquiez dans un rapport brièvement débattu jeudi en assemblée plénière.

Les faits les plus marquants (dont un dîner à plus de 1.200 euros entre Laurent Wauquiez et l'écrivain Michel Houellebecq) avaient été dévoilés à la suite de fuites dans la presse régionale début août, en plein milieu des Jeux olympiques.