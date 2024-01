La Réunion se prépare au passage d'un cyclone potentiellement "très dangereux"

Stocks d'eau et de nourriture, centres de loisirs fermés, programme de vols modifié: l'île française de La Réunion, dans l'océan Indien, se prépare au passage d'un "cyclone très dangereux" dans la nuit de dimanche à lundi.

L'île est passée samedi à 19H00 locales (15H00 GMT) en alerte cyclonique orange, synonyme de "danger dans les 24 heures".

Selon le scénario actuellement privilégié par Météo-France, "l'île est potentiellement exposée à un impact cyclonique majeur, avec une possibilité de vents dévastateurs".

Les services de météorologie prévoient des rafales de plus de 150 km/h, mais qui pourraient aller jusqu'à 250 km/h, une houle dépassant les six mètres et de fortes précipitations.