La Saison du Matrimoine s'ouvrira avec une visite guidée sur l'histoire LGBT+ à Bruxelles

La troisième Saison du Matrimoine s'ouvrira dimanche avec une visite guidée "sur l'histoire, les enjeux et les lieux emblématiques de la communauté LGBTQIA+" à Bruxelles. Organisées par l'ASBL "L'architecture qui dégenre", les saisons du Matrimoine entendent faire découvrir au public l'héritage des femmes et des personnes issues de minorité au fil de l'histoire belge, au travers de visites guidées, d'ateliers ou encore d'activités dédiées à la jeunesse.

Cette nouvelle saison propose 15 dates et sept activités différentes "100% inclusives et gratuites", étalées jusqu'en mai 2024. Le premier événement portera sur "l'histoire, les enjeux et les lieux emblématiques de la communauté LGBTQIA+ à Bruxelles", a précisé la co-fondatrice des Saisons du Matrimoine, Apolline Vranken. Les curieuses et curieux pourront participer à une visite assurée par la guide touristique Elise Vanpoucke, de la Grand-Place à la Bourse, en passant par le quartier Saint-Jacques et la rue du Marché au charbon. "Elisa Vanpoucke est une femme, trans, féministe et militante. Mais surtout, c'est une personne passionnée d'histoire et d'anecdotes en tous genres", relève le site des Journées du Matrimoine. Cette visite, gratuite, est répartie sur deux dates, soit les dimanches 5 et 19 novembre.

"Parmi les autres pépites au programme cette année, on propose une immersion dans l'atelier de typographie d'Astrid Fieuws pour découvrir l'impression et son histoire, une visite guidée sur la représentation et l'implication des femmes à travers les collections de l'AfricaMuseum ou encore un atelier de collage, 'Réinventer nos identités'", a ajouté Apolline Vranken.