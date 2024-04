La torche olympique est symétrique avec un effet de vague sur la moitié inférieure

Le designer Mathieu Lehanneur a choisi une torche incurvée en deux parties. La symétrie fait référence à l'équilibre entre les hommes et les femmes et à l'égalité entre les Jeux olympiques et paralympiques. Sur les 2.000 flambeaux, 1.200 sont destinés aux relayeurs chargés de porter la flamme de l'Olympie grecque à Paris. La flamme paralympique est identique, avec un logo différent.

Le relais de la flamme olympique commence le 8 mai à Marseille et se termine le 26 juillet à Paris, le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Le relais visitera 100 sites emblématiques (dont le Panthéon, le Louvre et l'Assemblée nationale) et plus de 400 villes.