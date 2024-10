La tour Eiffel va s'éteindre en hommage aux victimes du 7-Octobre

"Pour commémorer cette tragédie et honorer la mémoire des victimes du 7-Octobre ainsi que celles décédées durant leur détention, Paris a décidé d'éteindre la tour Eiffel ce soir à 23h45" durant quelques minutes, a indiqué la mairie, propriétaire du monument emblématique de la capitale.

La tour Eiffel s'éteindra ce lundi à 23h45 en hommage aux victimes de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, comme elle l'avait fait il y a un an, a annoncé à l'AFP la mairie de Paris.

La tour Eiffel s'était éteinte l'an dernier au lendemain de l'attaque sans précédent du Hamas, qui a entraîné la mort de 1.206 personnes, en majorité des civils, et déclenché la guerre dans la bande de Gaza qui a fait près de 42.000 morts et l'ouverture d'un autre front au Liban.

Le 9 octobre, la dame de fer s'était illuminée aux couleurs du drapeau israélien.

"Cet attentat ignoble, le premier pogrom du 21e siècle, a plongé le Proche-Orient dans un chaos où les victimes civiles se comptent en dizaines de milliers", a ajouté la mairie de Paris.

"Au-delà de cette commémoration, la maire de Paris appelle à une paix juste et durable, à la recherche de toutes les solutions pacifiques pour les citoyens israéliens comme pour les populations civiles palestiniennes et libanaises", et "réitère son attachement à une solution à deux Etats".