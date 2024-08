La Turquie interdit toute nouvelle inscription dans les écoles françaises

La Turquie interdit avec effet immédiat toute nouvelle inscription dans les classes primaires et maternelles des écoles françaises du pays, a annoncé samedi le ministère de l'Education.

"Dans ce contexte, aucun nouvel élève turc ne sera inscrit dans les classes de maternelle et de première année des écoles primaires Charles De Gaulle (à Ankara, ndlr) et Pierre Loti (à Istanbul, ndlr)", écrit-il.

Cette décision, à moins d'un mois de la rentrée scolaire le 3 septembre, n'a pas encore été communiquée aux parents d'élèves turcs qui représentent l'écrasante majorité des inscrits dans ces deux établissements.

"Jusqu'à ce que ces écoles obtiennent "un statut légal, les cours de langue turque, culture turque, littérature turque, histoire et géographie turques" ne pourront être dispensés que par "des enseignants citoyens de la République de Turquie nommés par notre Ministère", précise-t-il.

Il prévient en outre que les programmes et contenus de ces écoles "seront surveillés et inspectés par les fonctionnaires" du ministère et de l'Etat turcs.