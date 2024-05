La validation par iPhone enfin disponible dans les transports parisiens

Partager:

A deux mois des Jeux olympiques, il devient possible de valider son titre de transport dans le métro ou le RER avec son iPhone, après près de cinq ans d'apres négociations entre l'autorité des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) et Apple. L'agglomération parisienne devient ainsi le premier réseau de transports en Europe où il sera possible de stocker sur l'application Cartes, présente sur les iPhones et qui sert déjà à y mettre cartes bancaires ou billets de train et d'avion, un titre de transport dématérialisé.

Cette fonctionnalité est disponible sur les téléphones sous système d'exploitation Android depuis octobre 2022. "Cela fait cinq ans que les Franciliens l'attendaient", s'est réjouie lors de la présentation du dispositif la présidente de l'autorité des transports Valérie Pécresse. A Londres ou dans d'autres villes en France et en Europe, il est déjà possible de valider l'accès aux transports grâce à son téléphone, mais avec la fonctionnalité Apple Pay, qui permet de régler ses déplacements à l'usage.

En Ile-de-France, on pourra enregistrer son passe Navigo ou Easy (sur lequel on peut charger des tickets T+). L'achat d'un passe Navigo journée ou de tickets sera disponible depuis l'application Cartes et on pourra aussi valider avec son Apple Watch. En revanche, pour les abonnements hebdomadaires et mensuels, il faudra passer par l'application d'IDFM, puis les charger sur sa carte dématérialisée. En ce qui concerne les passes annuels comme le Imagine R pour les étudiants, il faudra patienter jusqu'en 2025 pour avoir la possibilité de les dématérialiser. - Des JO accélérateurs -