L'adaptation au changement climatique pas à la hauteur en France, selon les experts du HCC

"Il devient crucial que l'action climatique protège efficacement les enfants, les ménages et les entreprises. Malgré des avancées importantes, les efforts d'adaptation restent en décalage par rapport aux vulnérabilités et aux besoins", a jugé la présidente du HCC, la climatologue franco-canadienne Corinne Le Quéré, lors d'une présentation à la presse.

Le Haut conseil pour le climat salue les progrès de la France dans la réduction des émissions de CO2 mais prône un "changement d'échelle dans l'adaptation" au changement climatique et s'inquiète du retard de certains textes importants, encore accru par la dissolution, dans son rapport annuel publié jeudi.

Le rapport de plus de 230 pages rédigé par un panel d'experts prône un "changement d'échelle dans l'adaptation".

L'année passée s'est classée au deuxième rang des années les plus chaudes en France. Le pays a connu ces dernières années un manque d'eau localement à cause de la sécheresse, des feux géants dévastateurs, des canicules, orages intenses et inondations.

Le gouvernement de Gabriel Attal était justement en train de préparer le troisième Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC-3), fondé sur l'hypothèse d'un réchauffement de 4°C en France d'ici la fin du siècle (contre 1,7°C à ce jour). Mais le processus de mise en consultation a traîné et celle-ci est désormais suspendue à la majorité et au gouvernement qui émergeront des élections législatives des 30 juin et 7 juillet.