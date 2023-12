L'adolescent britannique retrouvé en France rapatrié ce week-end

Alex Batty, l'adolescent britannique retrouvé cette semaine en France six ans après sa disparition, sera rapatrié ce week-end en Angleterre et rendu à la garde de sa grand-mère samedi ou dimanche, a annoncé vendredi l'adjoint au procureur de la République de Toulouse.

Il a décrit le "périple" d'Alex Batty, de sa mère Melanie Batty et de son grand-père David Batty, passés par l'Espagne puis le Maroc, avant de rejoindre les Pyrénées françaises où, selon les enquêteurs, ils auraient séjourné dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Ariège.

"Il va être rendu à sa grand-mère maternelle demain (samedi) ou après-demain (dimanche) au plus tard", a détaillé lors d'une conférence de presse le magistrat Antoine Leroy.

Pendant six ans, dont deux en France, il a vécu une vie "nomade" au sein d'une communauté "spirituelle", ne restant jamais plus de quelques mois au même endroit, a décrit le procureur adjoint.

Si le jeune homme n'a évoqué devant les enquêteurs aucune violence physique au cours des six ans qu'a duré son enlèvement, il a en revanche "indiqué avoir subi des agressions sexuelles quand il était petit", à l'âge de "cinq ou six ans (...) au sein de sa famille, sans en dire plus", a noté M. Leroy.

Alex Batty, décrit par le procureur adjoint comme étant d'une "intelligence vive, très calme", aurait décidé de s'échapper après que sa mère lui a annoncé son intention de rallier la Finlande, où elle se trouve "probablement désormais", sans le grand-père, qui serait mort il y a six mois.