L'aéroport de Nouméa restera fermé jusqu'à lundi matin

Plus de 1.600 touristes français et étrangers ont été évacués par les autorités depuis l'aérodrome de Magenta via des vols militaires affrétés par la France, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande.

La crise a fait sept morts, dont deux gendarmes, l'état d'urgence a été en vigueur pendant une douzaine de jours et le couvre-feu l'est toujours. La tension a cependant nettement baissé ces derniers jours, même si des barrages plus ou moins filtrants persistent ici ou là, et que des incendies sont déclenchés sporadiquement.

La Nouvelle-Calédonie, qui compte 270.000 habitants, est engagée depuis 1998 dans un processus d'émancipation de la tutelle française.