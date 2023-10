Lagardère tiré par la reprise des voyages au 3e trimestre

Lagardère Travel Retail, sa principale branche d'activité, a vu son chiffre d'affaires progresser de 31,2% sur 9 mois, à 3,7 milliards d'euros, et de 21,4% au 3e trimestre, tiré par une forte hausse en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, grâce à la réouverture de la Chine après la crise sanitaire.

Le 6 septembre 2023, Lagardère Travel Retail avait conclu un accord pour racheter Tastes on the Fly (restaurants et services de restauration aux États-Unis et au Canada dans cinq grands aéroports).

La branche Lagardère Publishing (édition) est, elle, restée quasiment stable sur 9 mois, à 2,01 milliards d'euros, avec un recul de 1,7% au 3e trimestre.

En France, elle subit un recul de 5% à données comparables, faute de parution d'un titre de Guillaume Musso, explique Lagardère. Mais ses ventes sont portées par plusieurs best-sellers comme "Le temps des combats" de Nicolas Sarkozy, "Son odeur après la pluie" de Cédric Sapin-Defour ou "La prochaine fois que tu mordras la poussière" de Panayotis Pascot.