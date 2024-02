L'Allemagne et la France à la tête d'une coalition "défense aérienne" pour l'Ukraine

L'Allemagne et la France ont pris mercredi la tête d'une coalition de quinze pays - dont la Belgique - qui vise à renforcer les capacités de défense aérienne de l'Ukraine dans sa guerre avec la Russie, a-t-on appris de sources concordantes.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, et le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, ont signé une lettre d'intention (LoI) en ce sens, tout comme leur homologue belge, Ludivine Dedonder, lors de la 19e réunion du groupe de contact Défense pour l'Ukraine en format dit "Ramstein" au siège bruxellois de l'Otan.

Cette initiative s'inspire d'autres "coalitions" de pays occidentaux désireux d'aider l'Ukraine à repousser les forces russes en fournissant différents types de matériels ou de capacités à Kiev. Les deux plus connues concernent les chars Leopard (des versions 1 et 2) et les avions de combat F-16 - dont la Belgique fait aussi partie parmi une quinzaine d'autres pays.