L'ambassadeur de France au Niger toujours en poste à Niamey, dit Macron

"La France et les diplomates ont été confrontés ces derniers mois à des situations dans certains pays particulièrement difficiles, que ce soit au Soudan où la France a été exemplaire, au Niger en ce moment même et je salue votre collègue et vos collègues qui écoutent depuis leur poste", a déclaré le président français dans un discours aux ambassadeurs à l'occasion de leur réunion annuelle.

Les militaires qui se sont emparés du pouvoir au Niger le 26 juillet et retiennent prisonnier depuis le président renversé Mohammed Bazoum au palais présidentiel ont pris la France, l'ex-puissance coloniale, pour cible privilégiée.