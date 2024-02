Lancement du projet de rénovation de l'ancienne tour du Centre Monnaie à Bruxelles

Le "projet Oxy", à savoir la reconversion de l'ancienne tour du Centre Monnaie en un complexe multifonctionnel, a été officiellement lancé mercredi. Le premier coup de pelle a en effet été symboliquement donné par la secrétaire d'État bruxelloise en charge de l'Urbanisme et du Patrimoine, Ans Persoons (Vooruit), ainsi que par le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS).

Ce gigantesque bâtiment en forme de croix, logé dans le cœur de la capitale entre la place De Brouckère et de la Monnaie, servait autrefois de bureaux à la Ville de Bruxelles et à Bpost. D'ici à 2026, il accueillera un complexe de bureaux, d'hôtellerie et de logements.

L'édifice devrait ainsi abriter quelque 43.000 mètres carré de bureaux, 316 chambres d'hôtel (sur près de 15.000 mètres carré), 112 appartements (sur environ 12.000 mètres carrés), 200 mètres carré de commerces, un parking pour vélos (616 places) et voitures (184 places), ainsi qu'un espace extérieur végétalisé de 6.000 mètres carré situé sur le toit, comprenant une promenade, un restaurant, un bar et une terrasse.