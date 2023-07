L'apparente simplicité des déesses Dior haute couture

A bas les talons, les doublures et les fioritures: la femme Dior est dans l'extrême épure inspirée des statues antiques et allégée pour apporter plus de confort, dans la collection haute couture présentée lundi à Paris.

Une longue robe blanche en laine avec une cape assortie ouvre le défilé au musée Rodin, dans un décor imaginé par l'artiste italienne Marta Roberti, qui combine dans ses dessins animaux, déesses, autoportraits et fragments de paysages sauvages.