À l'approche du Black Friday, un CPAS bruxellois lève le tabou autour du surendettement

Alors que le Black Friday a lieu vendredi et que les fêtes de fin d'année approchent, le CPAS de Saint-Gilles, à Bruxelles, entend visibiliser le problème du surendettement et lever le tabou social qui entoure les demandes d'aides sociales. "Nos services sont accessibles à toutes et tous", a tenu à rappeler la présidente du CPAS bruxellois, Myriem Amrani.

"Notre service de médiation de dettes et notre service 'secteur énergie' croulent sous les demandes d'aides et d'accompagnement", a souligné mercredi la présidente du CPAS de Saint-Gilles, Mme Amrani.

Les récentes crises successives, dont la pandémie du Covid ou la guerre en Ukraine, ont engendré une forte inflation et une hausse des prix de l'énergie. Face à ces enjeux économiques structurels, de plus en plus de ménages sont confrontés à des situations de surendettement.

"Pendant la période du Black Friday et des fêtes de fin d'années, les citoyens, avec le matraquage publicitaire notamment, sont poussés à offrir des cadeaux pour faire plaisir à leurs proches. Cependant, beaucoup n'osent pas dire qu'ils ont du mal à assumer ces achats." Cet isolement crée un cercle vicieux dans lequel les personnes concernées, qui se trouvent déjà souvent dans des situations financières compliquées, s'endettent jusqu'à parfois devoir payer les frais de huissiers.

Lever le tabou social qui entoure les aides sociales du CPAS est essentiel, selon la présidente du Centre public d'action sociale saint-gillois. "Le surendettement n'est pas une fatalité, et au plus tôt les personnes dans le besoin s'adressent au CPAS, au plus vite ce dernier pourra aider les concernés à alléger la dette qui pèse sur leurs épaules."

"Ces services existent et sont accessibles à toutes et tous, d'autant plus à une période où les crises structurelles se multiplient", a insisté Mme Amrani.