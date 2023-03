L'ASBL le Quinquet accueille le couple royal à Soignies pour leur tournée provinciale

"L'objet social de l'ASBL les intéressait. Je pense aussi que c'est dû au fait que nous offrons divers services et nous touchons différents publics. Le Palais a trouvé ça important", explique la responsable communication du Quinquet, Cerise Laby, au sujet de cette visite prévue à la suite d'une demande du Palais.

"Notre centre d'insertion socioprofessionnelle dispose de plusieurs filières, une formation autour du ménage, une autre autour de la petite restauration et de la menuiserie, de la plomberie, de la peinture et des parcs et jardins. Ensuite, nous avons un service de taxi social, pour accompagner des personnes défavorisées ou retraitées dans divers déplacements. Le troisième service est un centre d'expression et de créativité au sein duquel nous donnons des stages pour enfants, adolescents et adultes", complète-t-elle pour présenter l'ASBL investie auprès d'un public dans le besoin. "Nos stagiaires ont différents profils. Ils émargent au CPAS, ce sont des contrats sous article 60, ou alors ce sont des personnes qui sont demandeuses d'emploi inoccupées et parfois depuis très longtemps. Ils arrivent ici notamment de la part du Forem", ajoute Mme Laby.

Cette visite royale à Soignies a succédé à un passage dans les Carrières du Hainaut. Au terme de cette matinée, le Roi et la Reine sont allés à la rencontre de la population louviéroise, devant l'Hôtel de Ville.