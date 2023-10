L'assaillant cherchait "un professeur d'histoire", selon un témoin dans le lycée

Un homme a poignardé à mort un enseignant et fait deux blessés graves dans un lycée à Arras (Pas-de-Calais) vendredi matin, criant "Allah Akbar" lors de l'attaque, qui intervient presque trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant de 47 ans décapité le 16 octobre 2020 près de son collège des Yvelines.

Parmi les deux blessés figurent un agent du lycée en urgence absolue, après avoir été atteint de plusieurs coups de couteau, et un enseignant en urgence relative, a précisé une source policière. Selon une source proche du dossier, l'agent est "très gravement blessé, entre la vie et la mort".

Un enseignant de philosophie ayant assisté à l'attaque, Martin Dousseau, a décrit un mouvement panique au moment de l'intercours, quand les élèves du collège se sont retrouvés face à un homme armé.

"Il a agressé un membre du personnel de la cantine, j'ai voulu descendre pour intervenir, il s'est tourné vers moi, m'a poursuivi et m'a demandé si j'étais professeur d'histoire-géographie. J'ai l'impression qu'il cherchait un professeur d'histoire", a-t-il ajouté. "On s'est barricadés, puis la police est arrivée et l'a immobilisé".

Selon lui, la victime est un professeur de français du collège.