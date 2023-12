L'assaillant du pont Bir Hakeim, mélange d'islamisme radical et de troubles psychiatriques

Arrêté samedi après avoir tué à Paris un touriste allemand à coups de couteau et s'en être pris à deux autres personnes armé d'un marteau, Armand Rajabpour-Miyandoab, jeune Français de région parisienne, était connu de la justice pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques.

Il avait été condamné à cinq ans de prison et en était sorti en 2020 après quatre ans de détention, a précisé une source sécuritaire à l'AFP. Il avait été placé sous contrôle judiciaire et sous Micas, un dispositif administratif assorti de mesures comparables à celles d'un contrôle judiciaire, et visant à prévenir des actes de terrorisme.

Au moment des faits samedi, peu après 21H00, près du pont Bir Hakeim enjambant la Seine, il a crié "Allah Akbar" à plusieurs reprises, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Connu pour troubles psychiatriques et islamisme radical, il avait suivi un traitement médical psychiatrique tout au long de sa détention et après sa sortie.