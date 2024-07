L'Assemblée élit ses vice-présidents après un vote chaotique, l'hémicycle s'enflamme déjà

A l'issue des deux tours, six vice-présidents ont été élus, dont deux de la France insoumise mais aucun du Rassemblement national. Les députés procèderont à partir de 21H30 à l'élection des questeurs puis des secrétaires. Tous composent le bureau de l'Assemblée, sa plus haute instance exécutive.

"Le soupçon par rapport au bourrage d'urnes existe", a relevé le porte-parole de la Droite républicaine, Vincent Jeanbrun.

Après un nouveau vote, quatre des six vice-présidents ont été élus au premier tour: les Insoumises Nadège Abomangoli et Clémence Guetté, qui sera la première vice-présidente, la candidate d'Horizons et vice-présidente sortante Naïma Moutchou, et Xavier Breton (Droite républicaine).

Au second tour, le ministre de l'Industrie démissionnaire Roland Lescure et la députée LR Annie Genevard ont été élus, le RN ne parvenant pas à faire gagner ses deux vice-présidents sortants, Sébastien Chenu et Hélène Laporte.