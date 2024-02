L'Assemblée planche sur la sécurité des élus locaux, prélude à une réforme de leur statut

Après le Sénat, l'Assemblée nationale se penche mardi sur une série de mesures pour mieux protéger les élus locaux, de plus en plus confrontés à des violences, prémices d'un chantier visant à rendre leur statut plus attractif.

"Elu local, c'est le plus beau des engagements", mais c'est aussi être "en première ligne face à une société qui se brutalise": le Premier ministre Gabriel Attal a apporté son soutien la semaine dernière à l'objectif de la proposition de loi qui arrive dans l'hémicycle du Palais Bourbon.