L'association ORIG-AMI organise un concert en faveur des personnes sans-abri le 20 janvier

L'association ORIG-AMI, qui depuis sept ans distribue tentes et sacs de couchage aux personnes sans-abri, organise - dans l'urgence vu le froid glacial qui sévit en ce moment - un concert intitulé "100 choristes pour les sans-abris". Il aura lieu le 20 janvier à 18h00 à l'église Sainte-Suzanne à Schaerbeek. Son but : acheter des sacs de couchage pour les personnes vivant à la rue.

Parallèlement à cela, l'asbl lance un appel et adresse un message aux décideurs. "L'État fédéral, la Région et la Ville de Bruxelles disposent de lieux et de budgets qu'il faut libérer pour éviter des catastrophes humaines. Les associations ne peuvent seules prendre en charge le phénomène du sans-abrisme", estime Xavier Van der Stappen, concepteur d'ORIG-AMI.

Le concert du 20 janvier réunira une centaine de choristes et de musiciens dans une vaste église à l'architecture particulière disposant de 420 places. Des vidéos inédites seront projetées sur écran géant. Les compositions originales sont de Jean Jadin.