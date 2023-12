L'Atomium a accueilli sa 10.000.000e visiteuse depuis sa réouverture

Vers 11h00, deux touristes parisiennes étaient les dix millionièmes visiteuses depuis 2006, symbolisant une nouvelle étape pour l'histoire du monument. Les deux jeunes femmes, Saskia et Melis, ont ainsi été chaleureusement reçues par la directrice de l'Atomium, Julie Almau Gonzalez, et se sont vues offrir un bouquet de fleurs, du champagne, ainsi qu'une certification géante sur laquelle pouvait se lire: "Félicitations à notre 10.000.000 visiteur".

"Ce cap des dix millions témoigne de la fascination durable et de l'attrait intemporel de cette structure emblématique", se sont réjouis la direction et le personnel de l'institution bruxelloise. "Cette étape n'est pas qu'un simple chiffre, elle représente également les innombrables souvenirs, découvertes et moments d'émerveillement vécus par les visiteurs du monde entier", ont-ils ajouté.

L'équipe de l'Atomium a également tenu à exprimer sa "sincère gratitude à chaque personne qui a contribué à l'héritage de l'Atomium - de nos incroyables visiteurs qui font de l'Atomium un lieu d'enchantement à notre personnel dévoué qui donne vie à cette magie".

Lors de l'été 2023, l'emblématique monument bruxellois a accueilli plus de 190.000 visiteurs, soit une augmentation de 20% par rapport à la fréquentation de l'été dernier, selon le conseil d'administration de l'édifice symbolique de l'exposition universelle de 58. Les visiteurs et visiteuses belges restent néanmoins en tête, représentant 35% du public, accompagnés de citoyens européens, majoritairement français, allemands, espagnols ou italiens.