Laurent Voulzy sera l'invité d'honneur de la Ducasse de Mons

"Je suis ravi de pouvoir accueillir un artiste aussi talentueux", a commenté Nicolas Martin. "Il connaît déjà notre ville, puisqu'il s'est produit à Saint-Waudru pour un concert exceptionnel en 2019."

Parmi les derniers invités d'honneur de l'événement folklorique montois, on se souviendra de la présence du roi Albert et de la reine Paola en 2006, de la venue du chanteur Adamo en 2009 et de la chanteuse Maurane en 2011, de la joueuse de tennis Justine Henin en 2012 et du dessinateur Philippe Geluck en 2013. Un autre dessinateur, Plantu, et la chanteuse Alice on the Roof étaient les invités en 2015, la chanteuse Lara Fabian en 2016, les acteurs français Michel Blanc en 2017 et Michel Boujenah en 2018, l'humoriste François Pirette en 2019 et la chanteuse Typh Barrow en 2022. David Jeanmotte et Livia Dushkoff, de l'émission le "Grand Cactus", étaient les invités de marque en 2023.