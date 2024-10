L'auteur Charles Onana jugé pour contestation du génocide des Tutsi au Rwanda

Dans un livre paru en octobre 2019 et intitulé "Rwanda, la vérité sur l'opération Turquoise. Quand les archives parlent", M. Onana affirme notamment que "le conflit et les massacres du Rwanda n'ont rien à voir avec le génocide des Juifs!" (p.43).

L'auteur franco-camerounais Charles Onana est jugé à partir de lundi devant le tribunal correctionnel de Paris pour complicité de contestation du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, le second procès du genre en France.

A la suite d'une plainte déposée en 2020 par les associations Survie, la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et la Fédération internationale des droits humains (FIDH), M. Onana et le directeur de publication des Editions du Toucan à l'époque de la parution, Damien Serieyx, ont été mis en examen en 2022 pour "contestation publique de crime contre l'humanité", selon l'ordonnance de renvoi que l'AFP a pu consulter.

Charles Onana, 60 ans, qui se présente aussi comme politologue et journaliste d'enquête, s'est surtout fait connaître par ses écrits controversés sur le génocide des Tutsi au Rwanda.

"La thèse conspirationniste d'un régime hutu ayant planifié un +génocide+ au Rwanda constitue l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle", ajoute-t-il (p. 198).

L'éditeur est poursuivi à titre principal et l'auteur pour complicité, comme c'est l'usage en droit de la presse.

"Nous sommes face à un négationniste assumé qui ne peut se réfugier derrière aucun prétexte", a déclaré à l'AFP Me Sabrina Goldman, avocate de la Licra, également partie civile. "Pour qu'il y ait un génocide, il faut un plan concerté, ce qu'il récuse", a-t-elle dit.

De plus, souligne-t-elle, l'accusé met "systématiquement entre guillemets le terme +génocide+" et avance la thèse d'un "double génocide" des Tutsi et des Hutu.

Le génocide commis en 1994 au Rwanda, à l'instigation du régime extrémiste hutu alors au pouvoir, a fait environ 800.000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement parmi la minorité tutsi, mais aussi chez les Hutu modérés, selon l'ONU.