L'avocate de l'imam Iquioussen menacée de mort: l'enquête classée sans suite

"L'enquête n'a pas permis d'identifier la ou les personnes ayant commis l'infraction. Par conséquent, il n'est pas possible d'engager des poursuites pénales", a informé en mars le parquet dans l'avis envoyé à Me Lucie Simon, consulté par l'AFP.

Elle avait déposé plainte en août 2022, obtenant l'ouverture d'une enquête préliminaire pour menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes envers un avocat.

"Nous ne pouvons nous empêcher de penser que, consciemment ou non, l'inaction des services de police face à la haine d'extrême droite menace profondément la justice et ses acteurs", ont réagi auprès de l'AFP ses conseils, Me Romain Ruiz et Me Nino Arnaud.

L'imam Hassan Iquioussen avait fui vers la Belgique, où il avait été arrêté le 30 septembre, puis a été expulsé au Maroc le 13 janvier.