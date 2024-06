Le bac 2024 se poursuit mardi avec l'épreuve de philo

La philo ouvre à nouveau le bal des épreuves écrites du baccalauréat: plus de 540.000 lycéens vont plancher mardi matin sur la dissertation ou le commentaire de texte, même s'ils sont nombreux à avoir réservé leurs révisions pour les épreuves de spécialité de la fin de semaine.

Les terminales des voies générale et technologique (392.145 pour le bac général et 151.224 pour le bac technologique) plancheront dès 08H00 sur un des trois sujets de philosophie (deux dissertations et un commentaire de texte) prévus dans le cadre du nouveau bac instauré en 2019.

La note du bac repose à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur des épreuves dites terminales (le français écrit et oral, passé en classe de première, les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral, passés en terminale).

La philosophie, elle, ne compte que coefficient huit pour les candidats au bac général, et quatre pour les candidats au bac technologique (sur un total de 100).