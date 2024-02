Le bâtiment D'Ieteren de la rue du Mail inscrit sur la liste de sauvegarde bruxelloise

Le site d'Ixelles appartient à la famille D'Ieteren depuis 1906. Il a été progressivement développé pour devenir un des sites les plus importants pour les activités automobiles. Le complexe se compose de plusieurs bâtiments, datant de différentes périodes. La partie la plus remarquable se trouve rue du Mail n°50. Elle a été construite entre 1962 et 1967 suivant les plans de René Stapels, assisté des architectes Robert Badinet, B. Lefèvre-Feragen, Jean-Louis Lemaître et Jamar.

Le gouvernement bruxellois a entamé un processus de protection d'édifices modernistes. Il a ainsi lancé une procédure d'inventaire des plus remarquables d'entre eux.