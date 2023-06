Le Burkina Faso suspend la diffusion de la chaîne française LCI pendant trois mois

Selon la CSC, LCI, chaîne privée du groupe TF1, "a diffusé le 25 avril 2023, une émission intitulée +24h Pujadas, l'info en question+, au cours de laquelle, sa journaliste, Abnousse Shalmani, a livré un certain nombre d'informations sur la crise sécuritaire dans le Sahel en général mais aussi sur le Burkina Faso".

Le CSC reproche notamment à la journaliste d'avoir affirmé que les "+djihadistes+ avancent à toute vitesse en l'absence de tout Etat dans les localités conquises", d'avoir précisé, "sans mentionner de source, que 40% du territoire est occupé par les +djihadistes+" ou encore que "près de 90.000 civils appelés Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) sont utilisés +comme de la chair à canon+ pour protéger les militaires burkinabè contre les terroristes".

L'autorité de régulation estime que ces propos sont de "simples supputations et des insinuations malveillantes", certaines "susceptibles de créer des troubles au sein des populations et fragiliser la collaboration nécessaire recherchée entre l'armée et les civils pour la sauvegarde de la patrie burkinabè".

Début avril, les autorités de la transition du Burkina Faso, dont le président et capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en septembre, avaient expulsé les correspondantes des quotidiens français Libération et Le Monde.