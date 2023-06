Le Burkina Faso suspend la diffusion de la chaîne française LCI pendant trois mois

L'autorité de régulation estime que ces propos sont de "simples supputations et des insinuations malveillantes", certaines "susceptibles de créer des troubles au sein des populations et fragiliser la collaboration nécessaire recherchée entre l'armée et les civils pour la sauvegarde de la patrie burkinabè".

Le gouvernement avait cependant assuré rester "fondamentalement attaché" à la liberté d'expression et d'opinion.

Le Burkina est pris depuis 2015 dans une spirale de violences jihadistes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières.

Lundi, au moins 31 soldats et trois supplétifs de l'armée ont été tués dans une attaque de jihadistes présumés dans le nord du pays, zone la plus régulièrement touchée.

Mi-juin, une dizaine de civils ont été tués lors d'une attaque dans l'ouest.

Les violences ont fait depuis huit ans plus de 10.000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.

Arrivés au pouvoir par un coup d'Etat en septembre, le deuxième en huit mois, les militaires dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré doivent théoriquement rendre le pouvoir aux civils en juillet 2024.

"On ne peut pas faire des élections sans la sécurité", a cependant déclaré fin mai le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla.