Le candidat Jordan Bardella réclame des élections législatives en France

Alors que le RN a remporté le scrutin avec 31,5 à 32,4% des voix selon les estimations, loin devant la liste Renaissance (15,2%), M. Bardella a affirmé que son parti accueillait "ce résultat avec humilité, avec gravité et avec un esprit empreint d'une très haute responsabilité".

"L'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement", a-t-il toutefois souligné, fustigeant une "déroute sans précédent" pour le camp présidentiel.