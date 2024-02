Le Carnaval de Binche 2024 s'est clôturé dans la nuit de mardi sur un bilan très positif

Un nombre record de plus de 1.300 acteurs ont participé à l'événement et plusieurs milliers de personnes ont convergé vers Binche de dimanche à mardi soir pour vivre le grand rondeau final et le traditionnel feu d'artifice sur la Grand-Place de Binche.

La cellule presse du Carnaval a accueilli plus de 200 photographes et journalistes de télévision, de radio et de la presse écrite. La Ville de Binche a notamment mentionné la présence de la presse française, notamment les équipes de TF1 et de FR3, ainsi que celle de journalistes de la presse espagnole, allemande, coréenne et japonaise.

Binche a ouvert la saison des carnavals dans la région du Centre: le prochain rendez-vous des gilles, des tambours et des musiques est fixé à Haine-Saint-Pierre les 18, 19 et 20 février.