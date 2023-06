Le chantier de restauration des Jardins d'Annevoie touche à sa fin

Le chantier de restauration des Jardins d'Annevoie (Anhée), composé de ses jardins d'eau et de son château, prendra fin le 6 juillet 2023 après six ans de travaux, annonce mardi la direction dans un communiqué.

Les Jardins d'Annevoie s'étendent sur une douzaine d'hectares et comportent de nombreux jeux d'eau (miroirs d'eau, cascades, canaux, jets d'eau, buffet d'eau) ainsi que plusieurs folies typiques des jardins baroques.

Depuis son acquisition en mars 2017, Le Domaine est géré par la Fondation privée et familiale "Domaine historique du Château et des Jardins d'eau d'Annevoie" établie en 2016 par Ernest-Tom et Anne-France Loumaye. Ces derniers s'étaient engagés à remettre les jardins et le château en état, en réparant les dégâts naturels et les infractions urbanistiques faites par l'ancien propriétaire.