Le chef du gouvernement espagnol reçoit l'opposant vénézuélien réfugié à Madrid

Dans un message publié sur X après la rencontre, à titre privé, avec M. González Urrutia, Pedro Sanchez a assuré que l'Espagne continuait "à oeuvrer pour la démocratie, le dialogue et les droits fondamentaux du peuple frère du Venezuela".

Le Conseil national électoral (CNE) a proclamé le président Nicolas Maduro vainqueur de ce scrutin, avec 52% des voix. Mais ce résultat est contesté par l'opposition, qui assure, sur la base des procès-verbaux fournis par ses scrutateurs, qu'Edmundo Gonzalez Urrutia a obtenu plus de 60% des voix.

Ce n'est pas le cas des Etats-Unis, qui ont décidé de reconnaître M. Gonzalez Urrutia comme président, et qui ont annoncé jeudi des sanctions à l'encontre de 16 proches de Nicolas Maduro, affirmant qu'ils avaient "entravé" le déroulement de l'élection présidentielle du 28 juillet.

Fernando CALVO

Parmi eux figurent des dirigeants du CNE et du Tribunal suprême de justice, notamment le juge et le procureur qui ont émis un mandat d'arrêt contre Edmundo González Urrutia, arrivé dimanche à Madrid à bord d'un avion de l'armée espagnole après avoir fui le Venezuela.

Caracas a immédiatement rejeté "avec la plus grande fermeté" des mesures jugées "illégitimes et illégales" et considérées comme une nouvelle "agression" de Washington.