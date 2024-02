Le comédien Philippe Caubère mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs

Le comédien Philippe Caubère a été mis en examen jeudi pour agressions sexuelles, viols et corruption de mineur, pour des faits présumés sur trois mineures, et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet de Créteil, confirmant une information du Parisien.

Il était visé par une enquête préliminaire pour "atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité", après la plainte d'une jeune comédienne contre le metteur en scène et comédien de 73 ans, l'accusant d'"atteintes sexuelles" en 2012 alors qu'elle avait 16 ans et lui 61 ans.