Le conducteur suspecté d'avoir mortellement percuté un gendarme a été "interpellé"

Le drame s'est produit vers 20H40 lundi, quand un individu à bord d'une BMW noire a refusé un contrôle, a précisé la même source. Le véhicule a violemment percuté un des membres du peloton motorisé chargé de l'opération et a pris la fuite.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a précisé que la victime était âgée de 54 ans, mariée et père de deux enfants âgés de 12 et 16 ans. Toujours selon ce communiqué, cet adjudant était engagé depuis plus de 30 ans dans la gendarmerie comme sous-officier et avait rejoint le peloton de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) en 2007.

Le président Emmanuel Macron a réagi sur X quelques heures après le drame. "Je partage la peine profonde de sa famille et de ses camarades du peloton autoroutier de Mandelieu-la-Napoule", a-t-il écrit.